Україна

Деревінський стане головним суддею поєдинку Уганда — Буркіна-Фасо.

Українська суддівська бригада призначена на матч 1/8 фіналу юнацького чемпіонату світу 2025 року (U-17), у якому 18 листопада в Досі зустрінуться збірні Уганди та Буркіна-Фасо.

Головним арбітром поєдинку буде Олексій Деревінський. На лініях йому асистуватимуть Віктор Матяш та Олексій Миронов.

Початок гри — о 14:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що українські арбітри працюватимуть на матчі відбору ЧС-2026.