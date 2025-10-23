Ліга чемпіонів

Керманич Реала прокоментував перемогу над Ювентусом.

Напередодні мадридський Реал обіграв туринський Ювентус у домашньому матчі третього туру Лігі чемпіонів УЄФА.

Реал — Ювентус 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "галактікос" Хабі Алонсо прокоментував виступ власної команди.

"Були різні фази в цій грі. Ми переходили від меншої до більшої кількості володіння м’яча на чужій половині. Ми не дуже добре почали, але з часом ми адаптувались.

Згодом ми більше володіли м'ячем і збільшували темп атаки. Це дозволяло нам створювати моменти. Перед грою я сказав хлопцям, що це буде гра великого обсягу роботи, пошуку можливостей, не втрати рівноваги. І так воно і було.

Віні зробив чудовий хід. Так, ми не змогли знищити Ювентус на власному полі, але ми все одно їдемо додому з трьома очками. Куртуа також був дуже хороший. Продовжуємо працювати.

Нам зараз потрібні всі гравців, тому я дуже радий за Джуда. Після травми йому потрібна була хороша гра. Окрім гола, він грав дуже добре, на проміжних позиціях. Ми дуже добре знаходили його в другому таймі. Я дуже радий за нього.

Є багато моментів. Ми покращуємось тиждень за тижнем. Суперники спіймали нас у деяких перехідних фазах, бо ми хотіли бути агресивними на половині поля суперника.

Ця гра… Із точки зору глядача, це, напевно, було видовище. Я молився, щоб арбітри не вилучили Мілітао на останніх хвилинах, а потім ще був сейв Тібо Куртуа", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі мадридський Реал гостюватиме в англійського Ліверпуля.