Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Українцям довірили матч між збірними Молдови та Італії.

Матч відбіркового циклу ЧС-2026 між збірними Молдови та Італії обслуговуватиме українська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Головним арбітром призначено Миколу Балакіна, якому допомагатимуть Володимир Висоцький та Олександр Беркут. Роль резервного рефері дісталася Климу Заброді.

За систему ВАР відповідатимуть Денис Шурман та Дмитро Панчишин.

Матч Молдова – Італія відбудеться завтра, 13 листопада, о 21:45 за Києвом.

Після шести ігор Норвегія та Італія очолюють групу І, набравши 18 та 15 очок. За ними йдуть Ізраїль та Естонія (по сім матчів) – дев'ять та чотири бали. Молдова замикає таблицю з одним очком після шести зустрічей.