Чинний переможець турніру вже вибув із боротьби.

Прес-служба УАФ опублікувала дату проведення жеребкування 1/4 фіналу Кубка України-2025/26.

Процедура жеребкування традиційно пройде у київському Будинку футболу, у п'ятницю, 28 листопада, о 13:00. Пряма трансляція буде доступна на офіційному каналі YouTube УАФ.

Нагадаємо, до чвертьфіналу вийшли Буковина, Локомотив, Чернігів, Інгулець, ЛНЗ, Фенікс-Маріуполь, Металіст 1925 та київське Динамо, яке на минулій стадії вибило чинного переможця турніру донецький Шахтар.

Чвертьфінальні матчі Кубка України відбудуться навесні 2026 року. Фінал турніру заплановано на 20 травня 2026 року.