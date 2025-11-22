Україна

Керманич ЛНЗ прокоментував перемогу над СК Полтава.

Черкаський ЛНЗ у тринадцятому турі української Прем’єр-ліги на виїзді обіграв СК Полтава.

СК Полтава — ЛНЗ 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "бузкових" Віталій Пономарьов прокоментував виступ власної команди.

"Готувались серйозно до цього матчу тому, що СК Полтава забрала очки у досить серйозних суперників. Ми аналізували їхню гру, у них дуже багато боротьби, у підборі вони вигравали і дуже агресивно грали у попередніх матчах.

Потрібно було позаду дуже якісно зіграти, і не програти, у першу чергу, підбирання. Ми грали як і з попередніми суперниками, бо знали, що СК Полтава буде віддавати ініціативу, вони небезпечні, коли одразу починають вертикальні атаки.

Потрібен був баланс, тож ми розуміли, що гольові моменти будуть у нас, і все вийшло так, як ми і очікували.

Проспер не тільки сьогодні, а й у попередньому матчі дуже якісно зіграв. Сьогодні у нас в команді він відіграє значну роль, значить потрібно максимально використовувати його сильні якості нам на користь. На сьогоднішній день він дуже допомагає команді в цих аспектах.

Звичайно, що в нього ще було декілька гольових моментів, які можна було б реалізовувати, як у всієї команди. Усе рівно у нас не така гольова реалізація яку б хотілося бачити, але будемо працювати.

Яшарі і Нонікашвілі лише вчора повернулись, і очевидно, що вони не були в ідеальному фізичному стані, оскільки дорога досить далека. Ми почали сьогодні без Яшарі, дали йому змогу зіграти 35 хвилин для підсилення.

Наскільки мені відомо, після цієї гри не було серйозних травм. За ходом матчу були заміни, але цього вимагала гра", — заявив український фахівець.

У наступному турі черкаський ЛНЗ прийматиме Кудрівку.