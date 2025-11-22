Україна

Форвард ЛНЗ прокоментував перемогу над СК Полтава.

У тринадцятому турі української Прем’єр-ліги черкаський ЛНЗ на виїзді обіграв СК Полтава.

СК Полтава — ЛНЗ 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "бузкових" Проспер Обах прокоментував виступ власної команди.

"Я добре себе почуваю, дуже щасливий. Допоміг команді здобути три очки. Чому був незадоволений, коли відбулась заміна? Я хотів забити третій — декому пообіцяв.

Який гол в Україні міг би виділити? Шахтарю. Це був особливий гол для мене, тому що грали проти гранда і я забив їм.

Танець з Яшарі? Він сказав декілька матчів тому, щоб коли забив гол, ми вдвох потанцювали. Я це згадав і ми це зробили.

Я важко працюю кожен день, щоб забивати в кожній грі. Але футбол дуже важко прогнозувати, тому не можна точно сказати. Я щасливий і буду продовжувати працювати, щоб забивати ще.

Яка моя наступна мета? Давайте подивимось у наступній грі", — заявив нігерійський виконавець.

У наступному турі черкаський ЛНЗ прийматиме Кудрівку.