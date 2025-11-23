Україна

Форвард "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Колосом.

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Колоса (1:2).

"Не знаю, що тренер сказав у перерві в родягальні, тому що ми розминалися. Там була бесіда між 11 гравцями і всім тренерським штабом, тому я не знаю, що там було.

Настрою ніякого немає. Який може бути настрій, якщо команда третю гру поспіль програє? Звичайно, всі сумні, всі розчаровані, але, я вважаю, не потрібно зупинятися, не потрібно опускати голову. Звичайно, є чорна смуга, але після неї завжди настає біла. Сподіваюся, що вона скоро буде і ми знову станемо на переможний рівень. Дай Бог, щоб ми в кожній грі здобували позитивний результат і перемагали. Думаю, ми зробимо роботу над помилками – і все буде добре.

Чого не вистачило, щоб забити ще один гол? Чесно, не знаю навіть. Так, забили перший, але, можливо, якогось нефарту, тому що було декілька хороших моментів, які ми могли забивати. І штанга була, і в кінці пару моментів було, і воротар їхній тягнув. Можливо, нефарт, не знаю, можливо, недоналаштування якесь, і через це не змогли забити. Не знаю, чесно.

Колос не те, що здивував. Вони зі старту сезону чудово грають, це команда, яка вже багато перемог здобула в цьому чемпіонаті. Тому ми знали, що буде зовсім непроста гра і готувалися до неї, тому що Колос зараз на ходу, хороша команда. Ми готувалися, але в нашому виконанні, напевно, перший тайм був поганий. В другому таймі хлопці зібралися, але було, можна сказати, пізно, тому що лишалося тільки 45 хвилин, щоб відігратися з 0:2 – це важко", — наводить слова Пономаренка УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Колос – Динамо Київ.