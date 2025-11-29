Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 29 листопада та розпочнеться о 15:30.

У рамках чотирнадцятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Черкасах місцевий ЛНЗ зіграє домашній матч проти дебютанта УПЛ — Кудрівки.

ЛНЗ — КУДРІВКА

СУБОТА, 29 ЛИСТОПАДА, 15:30. ЧЕРКАСИ-АРЕНА, ЧЕРКАСИ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОМАН БЛАВАЦЬКИЙ (ЛЬВІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Після бурхливого міжсезоння зі зміною головного тренера та початку сезону ЛНЗ виглядає серйозним претедентом на єврокубки, демонструючи приголомшливі результати у чемпіонаті України, які дозволили команді після 13 турів посідати друге місце в УПЛ після Шахтаря на відстані лише чотирьох очок.

Переможний і можна сказати райський шлях для черкаської команди під керівництвом Віталія Пономарьова розпочався з перемоги у Кубку України над харківським Металістом, яка розпочала серію із семи матчів без поразок з однією лише нічиєю проти Кривбасу.

Лише на початку листопада відбулася осічка, коли ЛНЗ поступився Карпатам (0:1) на своєму полі, але потім була гостьова перемога над київським Динамо (1:0) та тріумф у поєдинку проти СК Полтава (2:0). Між тим команда провела спаринг, де також перемогла Олександрію (3:1).

Зараз ЛНЗ виглядає чудово і мало команд із чемпіонату захочуть спробувати свої сили проти підопічних Пономарьова, які демонструють увесь свій потенціал. Так, звичайно, можна перехвалити, але зараз це цілком заслужено, навіть статистично – у ЛНЗ нарівні з Поліссям найкраща оборона УПЛ – лише вісім пропущених голів після 12 зустрічей. Однак є невеликий мінус – 14 забитих голів і це далеко не найкращий показник, а оборона не завжди буде надійна, тож Пономарьову є над чим працювати.

Якщо говорити про кадрову ситуацію, то в Черкасах все спокійно, окрім чуток з трансферного ринку, де на думку ЗМІ, лідер команди Проспер Оба може перейти до Шахтаря за 4,5 млн євро вже взимку. Поки що офіційної інформації немає, але не буває диму без вогню.

У свою чергу, Кудрівка, як це традиційно буває для новачків вищого дивізіону, стикається з проблемами зі стабільністю результатів та якістю складу гравців.

Команда Василя Баранова порадувала багатьох уболівальників та скептиків на старті сезону кількома перемогами, проте зараз прогрес був загальмований і, як результат, клуб із Чернігівської області вже близький до зони перехідних матчів у нижній частині турнірної таблиці.

До того ж попереду Кудрівка має дуже непростий календар, де будуть ЛНЗ, Динамо та Олександрія.

У двох останніх матчах УПЛ Кудрівка двічі поступилася, пропускаючи щонайменше три м'ячі за гру. Спочатку була поразка від Колоса (1:3), а згодом невдача у грі з Рухом (2:4), хоча проти львів'ян команда Баранова виглядала непогано, але невимушені помилки в обороні призвели до чергової поразки.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ЛНЗ: Паламарчук — Драмбаєв, Горін, Муравський, Пасіч — Пастух, Рябов, Яшарі — Кузик, Оба, Ассінор.

Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Сердюк, Векляк, Мельничук — Лосенко, Думанюк — Морозко, Сторчоус, Козак — Овусу.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Кудрівка на чужому полі в чемпіонаті ще очок не здобувала: шість поразок;

- безнічийна серія ЛНЗ триває шість ігор: п'ять перемог та поразка;

- ЛНЗ з 21 вересня більше одного гола за матч в чемпіонаті не пропускає;

- Кудрівка може провести перший гостьовий "сухий" матч в УПЛ;

- Підопічні Віталія Пономарьова з різних клубів можуть на своєму полі 20 раз зіграти внічию або зазнати десятої домашньої поразки в УПЛ;

- 100 матч в УПЛ може провести Денис Кузик (ЛНЗ);

- 15 гол в УПЛ може забити Дмитро Коркішко (Кудрівка).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА