Сенегальський захисник поділився враженнями від періоду в Динамо.

Захисник Аліу Тіаре прокоментував свій перехід до київського Динамо, а також розповів про свої перші матчі у складі "біло-синіх".

"Можу сказати, що для початку вивчення мови все дуже добре. Зараз мені здається, що найкраще в мене виходить саме вимова слів. Фонетика мені подобається. Поки що це окремі слова чи словосполучення, але я працюю над цим. Наприклад: "Як справи?", "Дуже добре". Мої заняття проходять двічі на тиждень, тривають вони від 30 до 45 хвилин. За той час, що я в команді, я вже почав розуміти багато слів. Не завжди можу відповісти, але під час гри майже все розумію. І в побуті також уже починаю розуміти, що мені кажуть. Відповідати поки складно, але працюю над цим.

Від кого дізнався про інтерес з боку Динамо? Мені зателефонував агент та розповів про інтерес Динамо. Проєкт одразу здався дуже цікавим, адже я знав, що Динамо — великий клуб з історією. Першими, з ким я поділився новиною, була моя родина. Вони були дуже раді. Я сказав, що хочу поїхати, спробувати себе й допомагати клубу здобувати трофеї.

Коли я приїхав до Києва, насправді складно було сказати, що тут війна, бо в місті досить спокійно та безпечно. Чемпіонат триває, клуби грають. Я подумав: чому маю втрачати такий шанс?

Київ — дуже гарне місто. Воно сподобалося мені з першого погляду. Я прогулювався по місту лише кілька разів й ще не обрав якесь улюблене місце для себе. Поки що не було нагоди спробувати щось саме традиційно українське, але загалом їжа тут мені дуже подобається.

Я намагаюся грати агресивно, але не грубо. Це ще з часів виступів у Сенегалі й Франції. І далі хочу прогресувати вже в чемпіонаті України.

Академія клубу, заснованого Патріком Вієйра? Щоб потрапити до команди, треба було дуже багато працювати та… добре вчитися. Якщо погано вчився, то не грав. Конкурс був серйозний, але це були їхні правила, і ми мали їх дотримуватися. Потім був переїзд до Франції — це була дуже серйозна зміна. Перший професійний контракт, нова країна, нове життя... Було складно, але я був дуже радий цьому поштовху.

Оренда в Нансі, перемога у третій лзі та потрапляння до символічної збірної? Це був особливий сезон із багатьма емоціями. Ми виграли трофей, я потрапив у топ-11 сезону. Це дало мені багато сил та мотивації працювати далі.

Гавр не хотів відпускати до Динамо, але мав фінансові труднощі. А я спочатку й так не грав там, тож вирішив, що не можна втрачати шанс. Було кілька пропозицій, але Динамо запропонувало найкращий проєкт та має велику історію.

Моя філософія проста: кар’єра не така довга, щоб витрачати час на адаптацію. Якщо я кудись приїжджаю, то відразу працюю на максимумі. Для мене кожен матч важливий. Ми працюємо, щоб не повторювати помилок та ставати кращими.

Тренувальний процес — це завжди концентрація й важка робота. Те, що ви бачите на полі, — це результат тренувань. Як тренуєшся, так і граєш.

У Динамо багато талановитої молоді. Хто, міг би грати у французькій Лізі 1? Я не можу виокремити когось одного. На мою думку, будь-який гравець Динамо зміг би скласти конкуренцію у Франції.

Ніхто не знає майбутнього. У мене контракт із Динамо, я тут працюю та хочу прогресувати. А далі побачимо.

Дуже дякую всім вболівальникам за підтримку. Ми її відчуваємо — вона дає нам сили й наснаги. Чемпіонат ще триває, тому, будь-ласка, підтримуйте нас і надалі. А ми зробимо максимум з нашої сторони", — наводить слова Тіаре прес-служба клубу.

Цього сезону Тіаре провів 12 матчів без результативних дій.

Свій наступний матч Динамо проведе у понеділок — суперником киян буде СК Полтава.