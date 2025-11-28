Ліга конференцій

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку Ліги конференцій УЄФА.

Той рідкісний випадок, коли жодної додаткової оцінки виступу команди в окремому протистоянні від нас не потребується — усе було викладено на офіційному сайті та всіх соціальних мережах київського Динамо за кілька годин після поразки від кіпрської Омонії. Період роботи Олександра Шовковського на чолі "біло-синіх" добіг свого завершення. Безбарвно. Як, переважно, і минули останніх кілька місяців життя клубу. Колись у цій історії все ж таки треба було ставити крапку.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на стадіоні ГСП (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ

Руслан Нещерет — 5,0. Роботи у воротаря Динамо в цій грі було, можливо, не так уже й багато, тож він зробив три сейви з п’яти ударів у площину, пропустивши двічі відповідно. Навряд чи Нещерет міг зарадити чимось у гольових ситуаціях, хіба що дотягнутись до удару з пенальті, тоді як більше уваги до себе приковували його помилки під час передач ногами наприкінці матчу.

Олександр Караваєв — 4,5. Правий фланговий захисник Динамо мав бути одним із тих небагатьох, хто допоможе команді досвідом у подібній грі. Проте навіть звичної активності в атаці від себе Караваєв не продемонстрував. Хіба що на старті матчу, коли його подача на Попова майже стала гольовою.

Денис Попов (4,0) — Аліу Тіаре (5,0) — 4,5. Це той випадок, коли начебто найкраща за останній час пара центральних захисників киян, і та не спрацювала належним чином. Попов запам’ятався на старті гри майже вдалим підключенням до атаки, але наступного разу його відзначали вже за підсумком падіння на газон, яке призвело до травми. А потім ще за підсумком одного падіння, яке призвело до безглуздого пенальті. На другий тайм Денис так і не вийшов у підсумку, тоді як його партнер-легіонер загалом нічим пам’ятним не відзначався, і, можливо, це не так уже й погано в контексті цієї поразки.

Тарас Михавко — 4,5. Знову захисника відрядили на лівий фланг оборони, і начебто єдиноборства у суперників Михавко там вигравав, але взяти епізод із другим голом, коли Тарас повернувся назад до центру оборони, і знову помітна позиційна помилка. На додачу до цього й передачі в його виконанні не були настільки ж якісними, як зазвичай.

Олександр Піхальонок — 7,0. За останніх два матчі в складі Динамо, якщо й відзначати когось, до це центрального півзахисника, який упевнено веде гру команди в атаці за будь-яких обставин. Інша справа, як на це відповідають партнери, але чи не кожного разу, коли в Піхальонка опинявся м’яч у ногах, ми готувались до якогось цікавого рішення.

Микола Михайленко — 5,0. Суперники атакували швидко й, переважно, через фланги, тож опорнику в такій грі було важко себе кудись конкретно прилаштувати. Михайленко зрештою й до атаки почав долучатись, аби не залишатись без роботи взагалі, але без особливих успіхів.

Валерій Рубчинський — 4,5. Отримав ігровий час із перших хвилин, але після години на полі та 35 доторків до м’яча пішов на заміну й нічим не запам’ятався.

Владислав Кабаєв — 4,5. Якби перший і єдиний удар вінгера Динамо в цій грі виявився б результативним, то хто його знає, якби потім розгортались події. Проте цей вибух активності на старті матчу так ні на що й не перетворився потім.

Назар Волошин — 5,0. Гравець із найбільшою кількістю ударів по воротах суперників у цій грі в складі Динамо, виходить що. Аж двічі пробивав Волошин і двічі спроби змушували реагувати воротаря Омонії. Але сама концепція гри "хибною дев’яткою" була скоріше відкритим жестом Шовковського з приводу того, що повноцінного форварда в нього так і не з’явилось, тож поставили того, хто просто перебуває в кращих кондиціях.

Шола Огундана — 4,5. Дивовижним чином і в найбільш непідходящі моменти у вінгера Динамо виникає сором’язливість у завершальній стадії атак, хоча при цьому його рух попереду аж ніяк не можна називати поганим. У Шоли був момент у першому таймі — він вирішив грати на порожні для Волошина. Чому? Він і сам, напевно, не знає.

Владислав Дубінчак — 5,0. Вимушена заміна через травму Попова, хоча й без того рахунок на табло поперерві, скоріше за все, мав би спровокувати появу на полі більш атакувального флангового захисника. Утім, одна справа зробити заміну, а інша — те, як вона себе зарекомендує. Дубінчак не виконав жодної вдалої передачі до чужого штрафного в підсумку — таке собі підсилення.

Віталій Буяльський — 5,0. Головному відповідальному за креатив у Динамо дали відпочити з перших хвилин, а кинули до бою вже тоді, коли на табло рахунок став 2:0 на користь Омонії, і нібито після Колоса для Буяльського така ситуація мала б бути знайомою. Однак ні, найкращим моментом за участі Віталія став невдалий удар злету в чужому штрафному.

Едуардо Герреро — 5,0. Як не дивно, але повноцінний форвард Динамо свій момент у цій грі знайшов майже одразу після появи на полі. Але переграти Узохо так і не зумів, хоча виконав удар головою майже бездоганно.

Олександр Яцик, Матвій Пономаренко — пара заключних замін у грі на +/- чверть години, коли команда знову залишилась майже без м’яча. При цьому нападник навіть одного невдалого удару встиг завдати.