Наставник черкаської команди поділився своїми думками після гри з Кудрівкою.

Головний тренер черкаського ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Кудрівки (1:0).

"Моментів багато, але, на мою думку, рівна гра. Ми самовпевнено дуже вийшли на цю гру, і деякі футболісти до гри думали, що вони її виграли. Як показала гра, треба на кожного суперника дуже серйозно налаштуватися – це те, про що я завжди говорю. Повинна бути стабільність, якщо ми хочемо на щось претендувати. Ми не повинні так виходити на ігри і так грати, особливо перший тайм. Добре, що перемогли, але ми на перемогу не награли. Була рівна гра, на мою думку, тому будемо робити висновки й рухатися далі.

Ми програли дуже багато єдиноборств, що нам не властиво, дуже багато підбирань програли, не встигали в багатьох моментах. Це дуже важливо. Якщо ти програєш єдиноборство, якщо даєш супернику грати з м’ячем – звичайно, що, швидше за все, ти не виграєш цей матч. Добре, що так сталося сьогодні, але з цього потрібно робити висновки і більше не допускати такого.

Кудрівка вийшла в п'ять захисників грати. Досить якісно грала, дуже добре вони переходили з оборони в атаку, тому я вважаю, що Кудрівка зіграла сьогодні дуже хороший матч. Вона попсує нерви ще не одному супернику.

Проспер Оба поки що – гравець ЛНЗ, тому нема про що говорити. Звичайно, що ним цікавляться як футболістом, але коли буде офіційна інформація, тоді можна про щось говорити. Зараз він – гравець ЛНЗ.

Не можна прив’язуватися до жодного футболіста. Незамінних футболістів немає, тому потрібно шукати на трансферному ринку, потрібно розвивати нових футболістів, підлаштовувати схему гри під нових футболістів, які будуть. Я не вважаю, що це проблема", — наводить слова Пономарьова УПЛ ТБ.

