Бразильський півзахисник продовжить кар’єру у молдовському клубі після сезону оренди.

23-річний бразильський півзахисник Кривбасу Маттео Аморозо став гравцем молдовського Зімбру Кишинів на повноцінній основі.

Клуби досягли домовленості про повний трансфер футболіста.

Аморозо приєднався до Кривбасу у липні 2024 року. У першому сезоні він провів 14 офіційних матчів за червоно-білих: 12 у Прем’єр-лізі України, один у Кубку та один у Лізі Європи. У липні 2025 року він був орендований Зімбру з опцією подальшого викупу, яку клуб реалізував зараз.

Бразильський хавбек продовжить виступи за Зімбру у молдовському чемпіонаті, маючи на меті закріпитися в основі та допомогти команді у національних змаганнях.