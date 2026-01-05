Україна

Але вже в іншій ролі.

Колишній український центральний півзахисник Валерій Федорчук завершив виступи на професійному рівні навесні 2023 року в складі львівського Руху, після чого обіймав посаду спортивного директора "жовто-чорних".

37-річний фахівець, у ігровій кар’єрі якого були виступи також за ПФК Львів, криворізький Кривбас, дніпровський Дніпро, львівські Карпати, луцьку Волинь, київське Динамо, рівненський Верес, Маріуполь та латвійську Ригу, у підсумку цієї зими вирішив повернутись на посаду ближче до футбольного поля.

І отримав відповідну пропозицію від Кривбасу.

Як оголосила прес-служба "червоно-білих", Федорчук увійшов до тренерського штабу Патріка ван Леувена в якості асистента головного тренера.

За Кривбас свого часу Валерій відіграв 59 матчів, забив п’ять голів та віддав дві гольові передачі.