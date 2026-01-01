Україна

Клуб не став викуповувати контракт 19-річного легіонера після завершення оренди.

Криворізький Кривбас офіційно оголосив про завершення співпраці з півзахисником Майкеном Гонсалесом. Клуб вирішив не активовувати опцію викупу гравця, який виступав на правах оренди з венесуельського Депортіво Ла Гуайра.

Таким чином, 19-річний футболіст повертається до свого попереднього клубу після завершення орендної угоди. У Кривбасі подякували гравцеві за проведений час у команді та побажали успіхів у подальшій кар’єрі.

Гонсалес приєднався до українського клубу навесні 2024 року, однак не зумів закріпитися в основному складі. За головну команду він зіграв три матчі у сезоні-2024/25. Також венесуелець виступав за юнацьку команду U-19, де провів чотири поєдинки та відзначився одним забитим м’ячем.