У голосуванні 25-річний футболіст набрав 34% голосів.

Півзахисника Єгора Твердохліба визнано найкращим гравцем Кривбасу за підсумками першої половини сезону-2025/26. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У боротьбі за нагороду 25-річний українець набрав 34% голосів серед вболівальників, що допомогло йому випередити вінгера Глейкера Мендозу та капітана команди Максима Задераку.

Цього сезону Твердохліб провів 17 матчів, у яких забив дев'ять голів (найкращий показник у клубі) та віддав чотири асисти.

За підсумками першої половини сезону Кривбас набрав 26 очок після 16 турів та посідає п'яте місце в УПЛ.