31 грудня 2025, 16:46
Півзахисника Єгора Твердохліба визнано найкращим гравцем Кривбасу за підсумками першої половини сезону-2025/26. Про це повідомляє прес-служба клубу.
У боротьбі за нагороду 25-річний українець набрав 34% голосів серед вболівальників, що допомогло йому випередити вінгера Глейкера Мендозу та капітана команди Максима Задераку.
Цього сезону Твердохліб провів 17 матчів, у яких забив дев'ять голів (найкращий показник у клубі) та віддав чотири асисти.
За підсумками першої половини сезону Кривбас набрав 26 очок після 16 турів та посідає п'яте місце в УПЛ.