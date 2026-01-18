Україна

Принциповий політичний контекст став на заваді грі проти представників Туркменістану.

Рівненський Верес під час зимової перерви в українській Прем’єр-лізі розіб’є тренувальний табір у Туреччині.

Там команда Олега Шандрука запланувала провести, як мінімум, десять товариських поєдинків.

17 січня: Верес — Краковія (Краків, Польща)

22 січня: Верес — Богеміанс 1905 (Прага, Чехія)

25 січня: Верес — Аркадаг (Туркменістан)

26 січня: Верес — Дукаджині (Клина, Косово)

02 лютого: Верес — Іберія 1999 (Тбілісі, Грузія)

08 лютого: Верес — Кудрівка (Україна)

10 лютого: Верес — Відовре (Данія)

13 лютого: Верес — Динамо (Тбілісі, Грузія)

Однак пізніше з’ясувалось про скасування матчу проти Аркадагу 25 січня.

Причина — інформація про участь чемпіона Туркменістану у закритих матчах за участю російських команд.

При цьому "червоно-чорні" повідомили, що інформацію про спаринги з росіянами не було висвітлено на джерелах, а також зазначили, що наразі продовжують перемовини із потенційними суперниками у додаткових трьох спарингах на турецьких зборах.