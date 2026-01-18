Принциповий політичний контекст став на заваді грі проти представників Туркменістану.
фото НК Верес
18 січня 2026, 12:41
Рівненський Верес під час зимової перерви в українській Прем’єр-лізі розіб’є тренувальний табір у Туреччині.
Там команда Олега Шандрука запланувала провести, як мінімум, десять товариських поєдинків.
17 січня: Верес — Краковія (Краків, Польща)
22 січня: Верес — Богеміанс 1905 (Прага, Чехія)
25 січня: Верес — Аркадаг (Туркменістан)
26 січня: Верес — Дукаджині (Клина, Косово)
02 лютого: Верес — Іберія 1999 (Тбілісі, Грузія)
08 лютого: Верес — Кудрівка (Україна)
10 лютого: Верес — Відовре (Данія)
13 лютого: Верес — Динамо (Тбілісі, Грузія)
Однак пізніше з’ясувалось про скасування матчу проти Аркадагу 25 січня.
Причина — інформація про участь чемпіона Туркменістану у закритих матчах за участю російських команд.
При цьому "червоно-чорні" повідомили, що інформацію про спаринги з росіянами не було висвітлено на джерелах, а також зазначили, що наразі продовжують перемовини із потенційними суперниками у додаткових трьох спарингах на турецьких зборах.