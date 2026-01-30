Ліга чемпіонів

Німецький тренер залишився задоволений результатом і атмосферою після перемоги над Копенгагеном.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік поділився враженнями після перемоги своєї команди над Копенгагеном у 8-му турі основного етапу Ліги чемпіонів, яка завершилася з рахунком 4:1. Каталонці завдяки цьому результату фінішували у першій вісімці турнірної таблиці.

— Я був незадоволений першим таймом. Але другий тайм був значно кращим, і ми досягли своєї мети — фінішували в першій вісімці. Я цьому радий, — зазначив Флік.

Тренер також наголосив на високій конкуренції у турнірі та позитивно оцінив оновлений формат Ліги чемпіонів.

— П’ять команд з Англії увійшли до топ-8, тому ви можете бачити, наскільки важливо досягти цієї мети. Але нам потрібно думати про себе — я задоволений результатом, і, думаю, уболівальники теж це показали. Цей турнір із новим форматом просто чудовий. Я зосереджений лише на своїй команді та на тому, що ми потрапили до першої вісімки, — додав наставник синьо-гранатових.

