Ліга чемпіонів

Капітан Ліверпуля став першим центральним захисником із трьома асистами в одному матчі турніру.

Центральний захисник Ліверпуля Вірджіл ван Дейк встановив історичний рекорд у Лізі чемпіонів, ставши першим гравцем свого амплуа, який віддав три результативні передачі в одному матчі турніру.

Нідерландський оборонець відзначився трьома асистами у заключному турі групового етапу проти Карабаху, в якому мерсисайдці здобули переконливу перемогу з рахунком 6:0.

У поточному сезоні ван Дейк демонструє високу результативність навіть для захисника: на його рахунку вже два забиті м’ячі та три гольові передачі.

До речі, Ван Дейк наполягає на тому, щоб Робертсон залишився в Ліверпулі.