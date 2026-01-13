На зборах будуть задіяни 26 футболістів.
ФК Олександрія
13 січня 2026, 14:43
Олександрія вирушила на навчально-тренувальні збори до Туреччини, де буде готуватися до другої половини сезону в УПЛ.
На зборах головний тренер команди Кирило Нестеренко зможе розраховувати на 26 футболістів.
Зазначимо, що у списку відсутні воротар Микита Шевченко, півзахисники Кирило Ковалець та Євген Смирний, а також нападник Андрій Кулаков.
У той же час на збори вирушили три гравці з другого складу – Дмитро Черниш, Денис Хмельовський та Дмитро Кремчанін.
Після першої половини сезону Олександрія набрала 11 очок та посідає передостаннє, 15 місце в УПЛ.
Раніше Олександрія оголосила суперників на зимових зборах у Туреччині.