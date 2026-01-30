Ліга чемпіонів

Італійський фахівець вирішив залишити клуб після розгромної поразки від Брюгге.

Головний тренер французького Марселя Роберто Де Дзербі подав заяву про відставку. Про це повідомляє авторитетне видання Footmercato. Рішення наставника стало наслідком провального виступу команди на міжнародній арені.

У заключному турі Ліги Чемпіонів провансальці зазнали нищівної поразки на виїзді від Брюгге з рахунком 0:3. Цей результат став катастрофічним для амбіцій клубу: Марсель завершив свою єврокубкову кампанію значно раніше, ніж очікувалося. Олімпійці посіли 25 місце, маючи у своєму активі 9 очок.

За інформацією джерела, Де Дзербі рішуче налаштований залишити свою посаду. Повідомляється, що зараз у клубі тривають напружені внутрішні переговори між тренером та керівництвом Олімпіка.

Попри єврокубкову невдачу, в Лізі 1 Марсель демонструє стабільні результати — команда посідає 3-тє місце, маючи 38 очок після 19 турів, і відстає від лідируючого ПСЖ на сім балів. Нагадаємо, Роберто Де Дзербі очолив Марсель у липні 2024 року, а його контракт із клубом чинний до 30 червня 2027 року. Раніше італієць також працював головним тренером Шахтаря.