Італійський фахівець вирішив залишити клуб після розгромної поразки від Брюгге.
Роберто Де Дзербі Getty Images
30 січня 2026, 09:45
Головний тренер французького Марселя Роберто Де Дзербі подав заяву про відставку. Про це повідомляє авторитетне видання Footmercato. Рішення наставника стало наслідком провального виступу команди на міжнародній арені.
У заключному турі Ліги Чемпіонів провансальці зазнали нищівної поразки на виїзді від Брюгге з рахунком 0:3. Цей результат став катастрофічним для амбіцій клубу: Марсель завершив свою єврокубкову кампанію значно раніше, ніж очікувалося. Олімпійці посіли 25 місце, маючи у своєму активі 9 очок.
За інформацією джерела, Де Дзербі рішуче налаштований залишити свою посаду. Повідомляється, що зараз у клубі тривають напружені внутрішні переговори між тренером та керівництвом Олімпіка.
Попри єврокубкову невдачу, в Лізі 1 Марсель демонструє стабільні результати — команда посідає 3-тє місце, маючи 38 очок після 19 турів, і відстає від лідируючого ПСЖ на сім балів. Нагадаємо, Роберто Де Дзербі очолив Марсель у липні 2024 року, а його контракт із клубом чинний до 30 червня 2027 року. Раніше італієць також працював головним тренером Шахтаря.