Як мінімум, дев’ять матчів проведуть "поліграфи".
фото ФК Олександрія
04 січня 2026, 14:26
Олександрія під час зимової перерви в українській Прем’єр-лізі розіб’є тренувальний табір у Туреччині.
Там команда Кирила Нестеренка запланувала провести, як мінімум, дев’ять товариських поєдинків.
16.01 — Зіря Баку (Азербайджан);
20.01 — Шкендія Тетово (Північна Македонія);
26.01 — Ллапі Подуєво (Косово);
29.01 — Фредерісія Фредерісія (Данія);
30.01 — Дукаджині Кліне (Косово);
07.02 — Нефтчі Фергана (Узбекистан);
08.02 — Хобро Хобро (Данія);
12.02- Руставі Руставі (Грузія);
13.02 — Динамо Батумі (Грузія).
Завершення періоду відпусток у Олександрії заплановане на 9 січня, а початок зборів — на 12 січня.