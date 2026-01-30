Завершилася 1436 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸Трамп заявив, ніби особисто просив путіна припинити удари по Україні протягом тижня через сильні морози і той погодився. Після цього Зеленський подякував США, але уточнив, що питання енергетики з російською делегацією обговорювали під час перемовин в ОАЕ.

🔸 В Італії знайшли мертвим 54-річного українського банкіра Олександра Адаріча. Правоохоронці вважають, що його вже мертвим могли викинути з вікна будинку.

🔸 Міноборони України разом із компанією SpaceX розв’язує проблему використання супутникового зв’язку Starlink на російських безпілотниках — повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

🔸 Українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася "нейтральній" суперниці з Білорусі Аріні Соболєнко в півфіналі Australian Open.

🔸 В Україну повернули тисячу тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським полеглим оборонцям.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

З початку доби відбулося 268 бойових зіткнень.

Противник завдав 25 авіаційних ударів, скинув 69 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2583 дрони-камікадзе та здійснив 2684 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили дев’ять атак противника, ворог здійснив 59 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Тихе та у бік населених пунктів Фиголівка, Тернова, Графське, Вовчанські Хутори, Григорівка, Колодязне. Українські підрозділи відбили 15 атак, ще два бойові зіткнення наразі тривають.

Десять атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, у районі населеного пункту Борівська Андріївка та у бік Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового. Ще два боєзіткнення в даний час тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 11 атак у районах населених пунктів Дробишеве, Степи, Греківка та у бік Дружелюбівки, Ставків.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили шість спроб окупантів просунутися вперед, у районі Ямполя та у бік Рай-Олександрівки, Закітного. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Новопавлівки, Костянтинівки, Іллінівки, Берестка, Степанівки, Софіївки. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 83 атаки. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Торецьке, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Червоний Лиман, Кучерів Яр, Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Гришине, Новопідгородне, Муравка, Іванівка, Філія. У деяких локаціях бої досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 129 окупантів та поранили 47; знищили 36 безпілотних літальних апаратів, бойову броньовану машину, 25 одиниць автомобільного транспорту, два наземних роботизованих комплекси, також уражено бойову машину піхоти, чотири одиниці автомобільної техніки та десять укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 23 атаки окупантів, у районі Вербового та у бік Іванівки, Іскри, Олександрограда, Олексіївки, Данилівки, Нового Запоріжжя, Лісного. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Гаврилівка та Покровське.

На Гуляйпільському напрямку відбулася 41 атака окупантів – у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Радісного, Варварівки, Зеленого, Прилук, Залізничного, Оленокостянтинівки, Святопетрівки, Староукраїнки. У деяких локаціях бої тривають дотепер.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників, у бік Лук’янівського та Павлівки.
На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку в напрямку Антонівського мосту.

Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу!
Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!