Тренер Ліона розповів про свій біль та обурення через війну та ситуацію у містах України.

Головний тренер Ліона Паулу Фонсека дав відверте інтерв’ю французькому медіа, у якому поділився своїми відчуттями щодо України. За словами 52-річного португальця, дружина Катерина – українка, тож країна стала для нього "напіврідною".

"Ми щодня стежимо за новинами з України, – зазначив Фонсека. – Київ, Львів, Харків – фантастичні міста, навіть частково зруйновані. Україна – фантастична країна, я люблю людей і відчуваю себе трохи українцем".

Тренер додав, що у клубі вони також обговорюють події в Україні:



"Ми говоримо майже щодня: сьогодні атакували тут, сьогодні в Харкові, сьогодні багато загиблих".

Фонсека раніше тренував донецький Шахтар (2016–2019), а до Ліона прийшов у січні 2025 року. Він підкреслив, що його родина постраждала від війни: чотири роки тому вони були змушені терміново покинути Київ через бомбардування.

Тренер також відомий своєю активною громадянською позицією: він підтримував палестинську справу та критикував зовнішню політику адміністрації Трампа щодо Венесуели.