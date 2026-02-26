Ліга конференцій

Турецький наставник вважає, що донецький Шахтар буде складним суперником, але віддає перевагу іспанському Райо Вальєкано.

Німецький наставник Самсунспора Торстен Фінк прокоментував вихід турецького клубу до 1/8 фіналу Ліги конференцій та порівняв можливих суперників – донецький Шахтар і іспанське Райо Вальєкано.

"На нас чекає складний суперник. Хто б це не був, буде важко. Вихід до 1/8 фіналу — це вже історичний успіх. Звичайно, ми хочемо пройти якнайдалі, у футболі все можливо. Шахтар чи Райо? На мою думку, Райо може бути сильнішим", – зазначив Фінк.

На шляху до цієї стадії Самсунспор обіграв македонську Шкендію з загальним рахунком 5:0 і вперше в історії вийшов до 1/8 фіналу Ліги конференцій.

У наступному раунді турецькій команді належить зустрітися або з Шахтарем, або з представником Іспанії Райо Вальєкано.