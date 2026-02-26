Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Тренер Швеції пояснив, хто не допоможе команді у матчі плейоф.

Збірна Швеції перед півфіналом плейоф відбору на чемпіонат світу 2026 року зазнала серйозних кадрових втрат. Тренер шведів Грем Поттер оголосив, що щонайменше три ключові гравці не зможуть вийти на поле проти України, повідомляє Metro.

Через травму коліна не зіграє Деян Кулусевські, а також відсутні Александер Ісак та Лукас Бергваль. Поттер підкреслив, що команда сподівається на їх можливе повернення, але у разі відсутності доведеться підбирати варіанти серед доступних гравців.

Матч між Україною та Швецією відбудеться 26 березня у Валенсії, Іспанія. Переможець цього протистояння зустрінеться з тріумфатором пари Польща – Албанія 31 березня.