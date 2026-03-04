Іспанія

Каталонці були близькі до камбеку, але Атлетіко пройшов до фіналу за сумою двох матчів.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував перемогу над Атлетіко з рахунком 3:0 у матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії. Попри впевнений виступ каталонців, до фіналу турніру вийшов мадридський клуб — за сумою двох поєдинків 4:3 на користь Атлетіко.

Нагадаємо, першу зустріч команда з Мадрида виграла з рахунком 4:0. У другому матчі на Камп Ноу Барселона була близькою до камбеку — ще один гол перевів би гру в овертайм.

"Звичайно, мені сумно, бо ми не досягли нашої мети — вийти у фінал у Севільї. Але ми можемо бути дуже гордими. У нас були шанси забити чотири чи п’ять голів, і ми повинні зосередитися на цьому в наступних іграх", — заявив Флік.

За словами наставника, команда виклалася на максимум:

"Усі гравці віддали всі сили і зіграли фантастичний матч. Відчуття таке, що якщо ми будемо грати так само в наступних матчах, нас буде неможливо зупинити. Ми виклалися понад 100%, і це саме те, що я хочу бачити", — підкреслив тренер.

Флік також звернув увагу на кадрові проблеми:

"У нас ще два травмованих футболісти, і я незадоволений. Три травмованих — це недобре. Нам потрібно поговорити з медичною командою та тренерами з фізпідготовки, щоб зрозуміти, як уникнути таких ситуацій", — додав він.

Таким чином, Барселона не зіграє у фіналі Кубка Іспанії наступного місяця в Севільї, а Атлетіко продовжить боротьбу за трофей.

Другий фіналіст визначиться сьогодні, 4 лютого у поєдинку Реал Сосьєдад — Атлетік.