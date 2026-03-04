Генеральний директор федерації футболу США підтвердив, що американські організатори прагнуть безпечного турніру для всіх команд.
Іран - США, getty images
04 березня 2026, 14:05
Генеральний директор національної федерації футболу США Джей Ті Бетсон заявив, що організатори Чемпіонату світу 2026 підтримують участь збірної Ірану у турнірі.
"Президент ФІФА Джанні Інфантіно повідомив про намір провести безпечний чемпіонат світу, де всі команди братимуть участь. Ми безумовно підтримуємо це. Ми грали з Іраном кілька разів на чемпіонатах світу, і, як і будь-яка інша команда з 47 команд, які можуть брати участь у чемпіонаті, наша мета — перемогти. Тому ми очікуємо саме цього", — сказав Бетсон.
Нагадаємо, 28 лютого США та Ізраїль почали військові удари по Ірану, у відповідь на що були атаковані ОАЕ, Бахрейн та Ізраїль. Водночас організатори турніру наголошують, що спорт має залишатися поза політикою та війною, а ЧС-2026 проходитиме за безпечних умов для всіх учасників.