Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Генеральний директор федерації футболу США підтвердив, що американські організатори прагнуть безпечного турніру для всіх команд.

Генеральний директор національної федерації футболу США Джей Ті Бетсон заявив, що організатори Чемпіонату світу 2026 підтримують участь збірної Ірану у турнірі.

"Президент ФІФА Джанні Інфантіно повідомив про намір провести безпечний чемпіонат світу, де всі команди братимуть участь. Ми безумовно підтримуємо це. Ми грали з Іраном кілька разів на чемпіонатах світу, і, як і будь-яка інша команда з 47 команд, які можуть брати участь у чемпіонаті, наша мета — перемогти. Тому ми очікуємо саме цього", — сказав Бетсон.

