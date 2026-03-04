Іспанія

У Німеччині обговорюють доцільність виклику захисника до збірної після його агресивної поведінки у матчі Ла Ліги.

У німецьких медіа розгорілася гостра дискусія щодо вчинку оборонця національної команди Антоніо Рюдігера. У поєдинку іспанського чемпіонату між мадридським Реалом та Хетафе футболіст ударив коліном в обличчя захисника "синіх" Дієго Ріко, проте залишився без покарання від арбітрів.

Низка видань різко засудила дії гравця. Журналісти наголошують, що це був не просто жорсткий фол, а справжній напад. Головна теза публікацій полягає в тому, що футболіст, який систематично не контролює власну поведінку, не має їхати на чемпіонат світу.

Раніше головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн заявляв, що в команді немає "недоторканних", а ситуації, які порушують базові принципи спорту, є неприпустимими. Тепер участь Рюдігера у майбутньому мундіалі опинилася під питанням.