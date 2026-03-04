Україна: Перша ліга

Футболіст вибув через травму плечового суглобу, відновлення займе 3—4 місяці.

Фланговий півзахисник Буковини Олег Ільїн не зможе допомогти команді у сезоні 2025/26 через травму плечового суглобу.

Ільїн отримав пошкодження на 34-й хвилині першого тайму заключного спарингу другого закарпатського збору проти СК Вільхівці. Після невдалого приземлення на газон футболіст відчув сильний біль і був терміново замінений. Результати МРТ підтвердили пошкодження суглобової губи плечового суглобу, яке потребувало операції.

3 березня Олегу провели успішне хірургічне втручання. Наразі його стан стабільний, а на відновлення орієнтовно знадобиться 3–4 місяці, тож до кінця сезону Ільїн не вийде на поле.

Крім того, тренерський штаб Буковини не зможе розраховувати ще на чотирьох гравців у матчі проти ЛНЗ: Василь Гакман, Данило Каневцев, Арсеній Кілєвий, Данило Гончарук.

Нагадаємо, сьогодні, 4 березня в рамках чвертьфіналу Кубка України-2025/26 у Черкасах місцевий ЛНЗ зіграє домашній матч проти чернівецької Буковини.