До вашої уваги трансляція поєдинку Кубка України, який відбудеться 4 березня, розпочавшись о 15:30.

У середу, 4 березня, черкаський ЛНЗ проведе поєдинок 1/4 фіналу Кубка України сезону-2025/2026. Суперником "бузкових" стане Буковина з Чернівців.

Зустріч відбудеться в Черкасах на стадіоні Центральний. Стартовий свисток пролунає о 15:30.

На шляху до чвертьфіналу команда з Черкас здолала Пробій (1:0) у 1/32 фіналу та вибила Металіст (2:0) і Рух (1:0) на стадіях 1/16 та 1/8 фіналу відповідно.

Буковина розпочала турнір із 1/32 фіналу, де перемогла Авангард Лозова (3:0), згодом обіграв Карпати (1:0), а в 1/8 фіналу здолала Ниву Тернопіль (2:1).

Онлайн-трансляція матчу ЛНЗ — Буковина:

В останній очній зустрічі, що відбулася в межах 10-го туру Другої ліги сезону-2021/2022, Буковина впевнено переграла ЛНЗ із рахунком 2:0.