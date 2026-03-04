Іспанія

Клуб прагне стабільності після невдалих експериментів із молодими тренерами.

Реал Мадрид цього літа може зробити третю спробу підписати Массіміліано Аллегрі, головного тренера Мілана. Іспанський клуб завжди високо цінував італійського наставника, який вже двічі був близький до угоди: у 2019 та 2021 роках. Після невдалих експериментів з Хабі Алонсо та Альваро Арбелоа президент Флорентіно Перес прагне обрати досвідченого менеджера, здатного стабілізувати команду.

Аллегрі розглядається поряд із Юргеном Клоппом як ідеальна кандидатура, хоча німець наразі не планує залишати Red Bull. Для Аллегрі це була б перша робота за межами Італії, хоча його успіхи з Ювентусом, включно з п’ятьма поспіль титулами чемпіона і двома фіналами Ліги чемпіонів, давно привернули увагу Реала.

Наразі Мілан під його керівництвом займає друге місце в Серії А, відстаючи від Інтера на 10 очок. Раніше повідомлялося, що тренер може покинути клуб влітку через невдоволення роботою керівництва.