Керманич Буковини поділився очікуванням від кубкового чвертьфіналу.

Чернівецька Буковина зіграє матч чвертьфіналу Кубка України на полі черкаського ЛНЗ.

ЛНЗ — Буковина. Напередодні

Перед грою головний тренер "жовто-чорних" Сергій Шищенко прокоментував готовність власного колективу.

"Ще раз наголошу: усе, що ми планували під час зборів, нам удалось реалізувати. І тренувальний процес, і спаринги проходили в чудових умовах. Цими днями ми вже цілеспрямовано готуємося до кубкового протистояння з ЛНЗ.

Я дуже задоволений ставленням гравців до роботи на тренуваннях та результатами контрольних матчів. Звісно, у певних моментах грою задоволений не на всі 100%, але в нас ще є час для підготовки до офіційного старту, а потім і до поновлення чемпіонату, щоб покращити всі ці ігрові аспекти. Загалом же я задоволений тим, як хлопці виконали програму зборів.

Рівень нашої готовності ми побачимо вже безпосередньо у грі з ЛНЗ. Те що я бачу зараз — ми додали у витривалості. Хлопці добре витримують навантаження як у тренуваннях, так і під час ігор. Я впевнений, що кубковий матч буде дуже динамічним, і вважаю, що команда готова впоратись із таким високим темпом, із динамікою гри.

Певне бачення є, але ми не можемо на сто відсотків знати, як саме діятиме суперник у цьому матчі. Тому на тренуваннях ми робили більший акцент саме на нашій грі — на тому, як ми будемо взаємодіяти, як будемо атакувати й оборонятись. Звичайно, моделюємо і можливі дії ЛНЗ у певних ситуаціях. У ці дні готуємося серйозно — як у плані нашої гри, так і в плані розуміння гри суперника.

Я вважаю, що вирішальною буде психологія та ментальність. Для нас це велике випробування. ЛНЗ — дуже серйозний суперник, класна та витривала команда, яка демонструє якісний футбол. Вони чудово підготовлені фізично, мають у складі висококласних виконавців.

Наше головне завдання — упоратись із тим тиском, який буде на нас чинитись. Я вважаю, що ми готові до цього. Перша частина сезону показала, що ми готові до таких викликів.

Матч із Карпатами та спаринг із Полтавою підтвердили, що ми готові протидіяти командам УПЛ. Але саме психологічна готовність, баланс між обороною та атакою, наша організація гри — усе це в комплексі визначить, як складеться матч і якою буде сама гра", — заявив український фахівець.

Матч ЛНЗ — Буковина відбудеться 4 березня, о 15:30.