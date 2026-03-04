Лідер Першої ліги шокував донедавна лідера УПЛ на полі суперників.
ЛНЗ — Буковина, фото ФК Буковина
04 березня 2026, 18:38
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
ЛНЗ — Буковина 0:0 (пен. — 4:5)
ЛНЗ: Паламарчук — Горін, Дідик, Драмбаєв — Г. Пасіч, Рябов, Пастух, Танковський, Кузик — Твердохліб (Микитишин, 67), Ассінор.
Буковина: Пеньков — Стасюк, Карась (Безуглий, 77), Бусько, Саків — Вітенчук — Підлепенець (Плакса, 67), Груша, Бойчук, Дахновський — Кожушко (Войтіховський, 73).
Попередження: Дідик, Танковський — Груша