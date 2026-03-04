Україна

Антон Жилкін поділився своїми думками після гри з Динамо.

Воротар Інгульця Антон Жилкін прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/4 фіналу Кубку України проти київського Динамо (0:2).

"Першочергово в мене на душі розпач, тому що десь… Одразу скажу, що грали дві команди на одному полі, і поле могло зіграти як на нашу користь, так і проти нас. Я ще не дивився, але подивлюся – думаю, що поле в цій грі зіграло не на нашу користь. Але, мабуть, Динамо заслуговує на цю перемогу, бо вони, можливо, більше тиснули, більше намагалися завдати загрозу нашим воротам. Але ми обрали таку тактику, ми розуміли, проти кого граємо, розуміли, як будемо грати. І я думаю, що, особливо в першому таймі, ми десь здивували Динамо і змусили їх задуматися для того, щоб вони трохи перелаштувалися на другий.

Як на мене зі сторони, ми – команда Першої ліги, а Динамо – це гранд українського футболу. На нас не було ніякого тиску, ми виходили дуже спокійно, вільно, ніхто від нас нічого не очікував, тому десь оця свобода грала на нашу користь. Можливо, Динамо, як лідер, вони повинні були доводити, що вони ним є. Але сталося, як сталося.

Для мене кожен сейв – важливий, тому що кожен сейв додає команді віру, він може бути переломним, коли ти виручив, а потім команда забила. На жаль, Динамо, дотиснуло нас і виграло, але ми віддали всі сили. Я вдячний кожному за цей поєдинок", — сказав Жилкін в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо Київ – Інгулець.