Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі 19 туру української Прем'єр-ліги-2025/26.

Так, центральний матч туру Полісся — Динамо Київ обслуговуватиме Микола Балакін, а за систему VАR відповідатиме Денис Шурман.

Поєдинок Олександрія — Шахтар довірили Климу Заброді, якому із системою VAR допоможе Віталій Романов.

УПЛ. 19 тур

6 березня, п’ятниця

13:00 Олександрія – Шахтар. Арбітр – Клим Заброда (Київ). Арбітр ВАА – Віталій Романов (Дніпро).

7 березня, субота

13:00. Епіцентр – Колос. Арбітр – Ігор Пасхал (Херсон). Арбітр ВАА – Олександр Шандор (Львів).

15:30 Оболонь – Кривбас. Арбітр – Михайло Райда (Закарпатська область). Арбітр ВАА – Роман Блавацький (Львів).

8 березня, неділя

13:00 Зоря – СК Полтава. Арбітр – Артем Михайлюк (Київ). Арбітр ВАА – Олександр Афанасьєв (Харків).

15:30 Карпати – Кудрівка. Арбітр – Євген Цибулько (Черкаська область). Арбітр ВАА – Віктор Копієвський (Кропивницький).

18:00 Полісся – Динамо. Арбітр – Микола Балакін (Київська область). Арбітр ВАА – Денис Шурман (Київська область).

9 березня, понеділок

15:30 Рух – Металіст 1925. Арбітр – Олег Когут (Тернопіль). Арбітр ВАА – Володимир Новохатній (Черкаси).

18:00 Верес – ЛНЗ. Арбітр – Олексій Деревінський (Хмельницький). Арбітр ВАА – Дмитро Панчишин (Харків).

Після 18 турів Шахтар набрав 41 очко та очолює УПЛ, випереджаючи ЛНЗ на три бали. Трійку замикає Полісся – 36 очок, що на чотири більше, ніж у Динамо на четвертому місці.