Важка втрата для національної команди.

Напередодні жіноча збірна України розпочала шлях до чемпіонату світу-2027 у відбірковій групі Ліги A в складі Англії, Іспанії та Ісландії.

Наші дівчата в Антальї поступились "трьом левицям" із рахунком 1:6.

Окрім підсумкового розгромного рахунку, для команди Ії Андрущак погані новини цього вечора себе не вичерпали.

Уже на дев’ятій хвилині поле через серйозну травму була змушена залишити нападниця "синьо-жовтих" Ніколь Козлова, яка виступає за Глазго Сіті на клубному рівні.

Пізніше лікарі повідомили, що гравчиня отримала розрив передньої хрестоподібної зв’язки.

25-річна виконавиця згодом опублікувала звернення до фанатів із приводу своєї травми.

"Розрив передньої хрестоподібної зв’язки. Зараз це дуже важко прийняти. Я почувалась найкраще за всю свою кар’єру, попереду було стільки великих моментів, заради яких я так багато працювала. За одну секунду все це зникло.

Я повернусь на поле, я знаю, що повернусь. Але мені знадобиться час, щоб зібрати себе знову. Потроху, крок за кроком.

Я буду ділитись із вами етапами свого шляху. І якщо це надихне хоча б одну з вас, я буду щаслива", — заявила українська футболіста.

На рахунку Козлової дев’ять голів у 10 матчах поточного сезону в складі Глазго Роверс.

За національну збірну з 2024 року вона провела вісім матчів та забила один м’яч.