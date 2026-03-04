Інше

51-річний фахівець підписав контракт з "мільйонерами" до кінця 2027 року.

Рівер Плейт на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Едуардо Коудет.

Угода з 51-річним аргентинцем розрахована до кінця 2027 року. На своєму новому місці він замінив Марсело Гальярдо.

Попереднім місцем роботи Коудета був Алавес, який він залишив у лютому цього року. Також він тренував Росаріо, Тіхуану, Расінг, Інтернасьйонал, Сельту та Атлетіко Мінейро.

Після восьми турів Рівер Плейт набрав 11 очок і посідає сьоме місце у групі В чемпіонату Бразилії. Свій наступний матч команда проведе проти Уракану – гра запланована на 13 березня.