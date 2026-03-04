Україна

Наставник чернівецької команди поділився своїми думками після виходу до півфіналу Кубку України.

Головний тренер Буковини Сергій Шищенко прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/4 фіналу Кубку України проти ЛНЗ у серії післяматчевих пенальті.

"Звісно, конкретного завдання саме повторити минулорічний успіх у Кубку не було. Але я завжди казав, що ми не виключаємо цей турнір із пріоритетів. У Кубку ми хочемо пройти якнайдалі. Тим паче, зараз турнір проводиться у новому форматі, який дуже приємний для команд ПФЛ – і зараз це реальна можливість поборотися за трофей. Тому ми ретельно готувалися до цієї гри. Чемпіонат у Першій лізі стартує через два тижні, тож ми цілеспрямовано готувалися до ЛНЗ у дуже хороших умовах.

Зараз мене переповнюють емоції, які я не відчував ніколи раніше. У моїй тренерській кар’єрі це перша післяматчева серія пенальті, причому завершилась вона успішно. Я навіть не знав, як себе поводити в такі моменти, коли просто дивишся, як хлопці пробивають одинадцятиметрові. Саме за такі емоції ми і любимо футбол. Це неймовірні відчуття після таких матчів. Я дуже вдячний хлопцям за цю перемогу.

Тренер воротарів готував Германа до серії післяматчевих пенальті? Звісно. Так відбувається перед кожною грою. І сьогодні перед матчем я бачив, як вони готувалися до можливих пенальті. Артем Іванович показував Герману на планшеті, як пробивають пенальті гравці ЛНЗ. Всю доступну інформацію ми проаналізували. І десь це спрацювало.

Це була перша серія пенальті в моїй тренерській кар’єрі. Я просто не знав, як себе поводити. Коли дивишся по телевізору, як інші команди пробивають пенальті і як гравці та тренери реагують — це одне. Але коли це відбувається з тобою, то емоції, звісно, зовсім інші. Зараз мене переповнюють лише позитивні емоції, тому що ми пройшли далі і що Буковина знову зіграє у півфіналі Кубка України.

Ми аналізували останні матчі ЛНЗ — проти Епіцентру та Полісся. Чітко розуміли, як вони можуть грати. Очікували також схему 4-4-2 – саме так вони перебудувалися у матчі з Поліссям, але коли побачили стартовий склад суперника, то стало зрозуміло, що вони будуть діяти за схемою 5-3-2. Не можу сказати, що ми дуже агресивно грали попереду. Хотілося б більш потужно та якісно зіграти в атаці. Ми розуміли, що потрібно витримати тиск суперника, особливо у другому таймі. У першому таймі тиск був меншим, а в другому суперник додав. Ми витримали ці останні хвилини і перемогли у серії пенальті.

Моментами здавалося, що гравці часто шукали зайву передачу замість удару? З цим я погоджуюсь на 100%. Ми акцентували на цьому увагу в перерві. Показали гравцям моменти, де треба було більше брати ініціативу на себе, пробивати по воротах. У другому таймі ми почали бити частіше, хоч і не так багато, як хотілося б. Ми скоригували цю ситуацію, бо в першому таймі була проблема — перетримували м’яч і боялися брати відповідальність на себе. Тож діями в атаці не зовсім задоволений. Я хочу, щоб ми грали агресивніше, більше домінували, більше атакували. Але при цьому важливо зберігати баланс — розуміти, як ми атакуємо і як обороняємося. Ми також готувалися до контратак, до швидких атак ЛНЗ. Розуміли, що вони можуть віддати ініціативу і чекати на наші помилки. Тому були готові до їхніх швидких атак і подач у штрафний майданчик. У цьому плані команда сьогодні спрацювала добре.

Я сказав хлопцям ще перед матчем: якщо ми пройдемо ЛНЗ, то виграємо Кубок. І я зараз кажу це серйозно. Я впевнений, що ми можемо поборотися за трофей. У півфіналі не буває слабких суперників, тому неважливо, хто випаде за жеребом. Наша ціль – вийти у фінал Кубка України. Але для цього потрібно ще пройти одного суперника", — наводить слова Шищенка прес-служба клубу.

