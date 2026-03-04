Матч між донецькою та луганською командами було перенесено.
Шахтар - Зоря, ФК Шахтар
04 березня 2026, 20:46
Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час й дати матчів 21 туру УПЛ.
21 тур розпочнеться у середу, 18 березня, матчем між Кудрівкою та житомирським Поліссям.
Київське Динамо зіграє свій матч у четвер, 19 березня, проти Олександрії.
Тур закриє матч між львівськими Карпатами та столичною Оболонню — гра відбудеться у неділю, 22 березня.
Також зазначається, що матч між Зорею та Шахтарем був перенесений на пізніший термін.
УПЛ. 21 тур
18 березня (середа)
Кудрівка — Полісся 18:00
19 березня (четвер)
Олександрія — Динамо 13:00
Металіст 1925 — Полтава 18:00
21 березня (субота)
Кривбас — Епіцентр 13:00
Рух — ЛНЗ 15:30
22 березня (неділя)
Верес — Колос 15:30
Карпати — Оболонь 18:00
Після 18 турів Шахтар очолює УПЛ, набравши 41 очко та випереджаючи ЛНЗ на три бали. Київське Динамо йде на четвертому місці, відстаючи від Полісся на чотири очки.