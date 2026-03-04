Україна

Матч між донецькою та луганською командами було перенесено.

Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час й дати матчів 21 туру УПЛ.

21 тур розпочнеться у середу, 18 березня, матчем між Кудрівкою та житомирським Поліссям.

Київське Динамо зіграє свій матч у четвер, 19 березня, проти Олександрії.

Тур закриє матч між львівськими Карпатами та столичною Оболонню — гра відбудеться у неділю, 22 березня.

Також зазначається, що матч між Зорею та Шахтарем був перенесений на пізніший термін.

УПЛ. 21 тур

18 березня (середа)

Кудрівка — Полісся 18:00

19 березня (четвер)

Олександрія — Динамо 13:00

Металіст 1925 — Полтава 18:00

21 березня (субота)

Кривбас — Епіцентр 13:00

Рух — ЛНЗ 15:30

22 березня (неділя)

Верес — Колос 15:30

Карпати — Оболонь 18:00

Після 18 турів Шахтар очолює УПЛ, набравши 41 очко та випереджаючи ЛНЗ на три бали. Київське Динамо йде на четвертому місці, відстаючи від Полісся на чотири очки.