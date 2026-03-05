Україна

Керманич ЛНЗ прокоментував виліт із Кубка України.

Черкаський ЛНЗ напередодні поступився чернівецькій Буковині в серії пенальті чвертьфінального матчу Кубка України на власному полі.

ЛНЗ — Буковина 0:0 (пен. — 4:5) Огляд матчу Кубку України

Після завершення гри головний тренер "бузкових" Віталій Пономарьов прокоментував виступ власної команди.

"Не вистачило гола, щоб перемогти. Але у грі справді було багато боротьби. Поле не зовсім таке, що дозволяє грати футбол більш якісно. Але я вважаю, що в нас були гольові моменти, треба було їх реалізувати, хоча б один із них. Пенальті — це лотерея, там Буковина була краще.

Можливі сейви Паламарчука? Це футбол, і фарт — одна із складових гри. Я можу тільки привітати Буковину з виходом в півфінал. Хороша команда.

Сьогодні ми не забили цей потрібний гол, один хоча би. Ми програли, ми заслужили на цю поразку. Потрібно робити висновки, далі рухатись. Я не вважаю, що це проблема. У нас зараз два матчі не видались, потрібно рухатись далі.

Як казав, дуже складно всі матчі проходити без поразок. Тим сильніша команда буде, і вона буде виходити з таких ситуацій.

Ніхто з наших футболістів раніше не був на першому місці в таблиці, не боровся за високі місця. Це все для них нове. Також треба вміти з тим справлятись.

Я їм завжди говорю: від нас будуть серйозні очікування. Бо якби ми були на 5-6 місці, то не такі очікування були. Зараз буде критика, очікування. Попереджав їх, так як нас хвалили зимою, зараз критикуватимуть, якщо будуть невдачі, усе нормально.

Головне, щоб ми правильно вийшли з цієї ситуації.

Перемагати — це у нас завдання для будь-якого матча і в будь-якому турнірі треба досягати найвищих результатів. Звичайно, шанс був вийти у півфінал, до фіналу матч залишався один і треба було перемагати.

Наша ціль — перемагати у кожній грі. Але це буде по-різному складатись. Я не вважаю, що потрібно робити якусь трагедію з цього. Потрібно зробити правильні висновки і рухатись далі", — заявив український фахівець.

У наступному турі черкаський ЛНЗ гостюватиме в рівненського Вереса.