Керманич ЛНЗ прокоментував виліт із Кубка України.
Віталій Пономарьов, фото ФК ЛНЗ
05 березня 2026, 11:04
Черкаський ЛНЗ напередодні поступився чернівецькій Буковині в серії пенальті чвертьфінального матчу Кубка України на власному полі.
ЛНЗ — Буковина 0:0 (пен. — 4:5) Огляд матчу Кубку України
Після завершення гри головний тренер "бузкових" Віталій Пономарьов прокоментував виступ власної команди.
"Не вистачило гола, щоб перемогти. Але у грі справді було багато боротьби. Поле не зовсім таке, що дозволяє грати футбол більш якісно. Але я вважаю, що в нас були гольові моменти, треба було їх реалізувати, хоча б один із них. Пенальті — це лотерея, там Буковина була краще.
Можливі сейви Паламарчука? Це футбол, і фарт — одна із складових гри. Я можу тільки привітати Буковину з виходом в півфінал. Хороша команда.
Сьогодні ми не забили цей потрібний гол, один хоча би. Ми програли, ми заслужили на цю поразку. Потрібно робити висновки, далі рухатись. Я не вважаю, що це проблема. У нас зараз два матчі не видались, потрібно рухатись далі.
Як казав, дуже складно всі матчі проходити без поразок. Тим сильніша команда буде, і вона буде виходити з таких ситуацій.
Ніхто з наших футболістів раніше не був на першому місці в таблиці, не боровся за високі місця. Це все для них нове. Також треба вміти з тим справлятись.
Я їм завжди говорю: від нас будуть серйозні очікування. Бо якби ми були на 5-6 місці, то не такі очікування були. Зараз буде критика, очікування. Попереджав їх, так як нас хвалили зимою, зараз критикуватимуть, якщо будуть невдачі, усе нормально.
Головне, щоб ми правильно вийшли з цієї ситуації.
Перемагати — це у нас завдання для будь-якого матча і в будь-якому турнірі треба досягати найвищих результатів. Звичайно, шанс був вийти у півфінал, до фіналу матч залишався один і треба було перемагати.
Наша ціль — перемагати у кожній грі. Але це буде по-різному складатись. Я не вважаю, що потрібно робити якусь трагедію з цього. Потрібно зробити правильні висновки і рухатись далі", — заявив український фахівець.
У наступному турі черкаський ЛНЗ гостюватиме в рівненського Вереса.