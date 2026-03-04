Україна

Голкіпер чернівецької команди поділився своїми думками після гри з ЛНЗ.

Воротар Буковини Герман Пеньков прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/4 фіналу Кубку України проти ЛНЗ у серії післяматчевих пенальті.

"Так, пенальті — не дуже сильна моя сторона, але я намагаюся постійно працювати над цим компонентом. Дуже радий, що сьогодні ця післяматчева серія пенальті була для нас успішною, і в підсумку Буковина здобула перемогу.

Для мене Черкаси — не чуже місто. Мені було дуже комфортно тут жити і грати за ЛНЗ, тому загалом почувався нормально, був радий повернутися сюди. Якоїсь додаткової мотивації чи принциповості не було. Так, раніше грав за ЛНЗ, але зараз це ніяк не впливало і не відволікало. Усі ми професіонали, готуємося від гри до гри й просто виконуємо свою роботу.

Перед матчем ми говорили про те, що потрібно вирішити все в основний час і не доводити справу до пенальті, щоб швидше поїхати додому в гарному настрої. Але на полі виходило не все. Ми переходили із синтетичного газону на натуральний, і це було помітно. Були помилки на рівному місці, що впливало і на гру, і на тактичні моменти. Те, що ми напрацьовували і хотіли показати, не зовсім вдалося, але найголовніше — що є позитивний результат.

Було таке відчуття, що футболісти, які били, пробиватимуть саме у правий від мене кут, тому я працював саме туди. Підготовка? Усе, що можу сказати — наш тренер воротарів краще відбиває пенальті, ніж я.

Особисто для мене, півфінал турніру — це велике досягнення. На такій стадії Кубка України я ще не грав. І дуже приємно відчувати, що ми дійшли до півфіналу. Ми всі молодці", — наводить слова Пенькова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ЛНЗ – Буковина.