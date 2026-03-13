Жоан Лапорта, який знову претендує на посаду президента Барселони, поділився своїм баченням трансферної політики каталонського клубу.

Функціонер наголосив, що для команди не менш важливою є робота над продовженням контрактів із ключовими футболістами.

"Підписання топ-гравця? На мій погляд, укладання нових угод з усіма нашими ключовими гравцями схоже на нові підписання", — заявив Лапорта.

За його словами, збереження лідерів складу є таким же важливим для розвитку клубу, як і гучні трансфери на ринку.

