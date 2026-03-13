Функціонер висловився про кадрову політику Барселони.
Жоан Лапорта та Роберт Левандовські, Getty Images
13 березня 2026, 15:15
Жоан Лапорта, який знову претендує на посаду президента Барселони, поділився своїм баченням трансферної політики каталонського клубу.
Функціонер наголосив, що для команди не менш важливою є робота над продовженням контрактів із ключовими футболістами.
"Підписання топ-гравця? На мій погляд, укладання нових угод з усіма нашими ключовими гравцями схоже на нові підписання", — заявив Лапорта.
За його словами, збереження лідерів складу є таким же важливим для розвитку клубу, як і гучні трансфери на ринку.
