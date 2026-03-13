Іспанія

Функціонер висловився про кадрову політику Барселони.

Жоан Лапорта, який знову претендує на посаду президента Барселони, поділився своїм баченням трансферної політики каталонського клубу.

Функціонер наголосив, що для команди не менш важливою є робота над продовженням контрактів із ключовими футболістами.

"Підписання топ-гравця? На мій погляд, укладання нових угод з усіма нашими ключовими гравцями схоже на нові підписання", — заявив Лапорта.

За його словами, збереження лідерів складу є таким же важливим для розвитку клубу, як і гучні трансфери на ринку.

