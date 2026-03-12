20-річний футболіст раніше виступав за Нью-Йорк Ред Буллз.
Коллахуазо, Кудрівка
12 березня 2026, 20:04
Кудрівка офіційно оголосила про підписання контракту з центральним захисником Джаїром Антоніо Коллахуазо Вакою. Футболіст уже приєднався до команди під час зимових зборів у Туреччині, а тепер заявлений на другу частину сезону УПЛ.
20-річний еквадорець раніше виступав за американський клуб Нью-Йорк Ред Буллз, де грав із 2024 року. За цей час він провів 39 матчів та відзначився двома голами.
Коллахуазо є вихованцем еквадорського Емелека, а також має досвід виступів за молодіжну збірну Еквадору U-20, у складі якої провів два поєдинки та забив один м’яч.
У новій команді захисник виступатиме під номером 55.
