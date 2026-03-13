Україна

Півзахисник Кривбасу також поділився очікуваннями від гри з Поліссям.

Півзахисник Кривбасу Андрусв Араухо розповів про своє самопочуття після пошкодження у попередньому матчі УПЛ проти Оболоні, а також поділився думками щодо майбутнього поєдинку 20-го туру проти Полісся.

"Це був непростий момент для мене, з емоційної точки зору, в тому числі. Певно, це пошкодження було скоріше як переляк, але, слава Богу, нам разом вдалося це подолати. Дякувати Богу, я здоровий і вже готовий до нових випробувань".

Футболіст зазначив, що команда серйозно налаштована на найближчу гру та розуміє складність суперника.

"Так, звісно. Хоча, гадаю, не тільки з Поліссям — у нас попереду багато важливих матчів, але треба концентруватися на найближчому. Полісся — непростий суперник, проте ми намагатимемося викластися на повну, щоб здобути три очки. Це надзвичайно важливо для нас, щоб продовжувати підійматися у турнірній таблиці".

Також Араухо звернувся до вболівальників криворізького клубу.

"Нехай завжди нас підтримують і залишаються єдиними. Вони дуже важливі для нас. Їхня підтримка та сила дають нам мотивацію виходити на поле і віддавати всього себе в грі. Дякую вам за те, що ви завжди з нами", — сказав Араухо.

Нагадаємо, угода з 22-річним венесуельцем розрахована на п'ять років.