Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру української Прем’єр-ліги, у якому СК Полтава та львівські Карпати.

СК Полтава та львівські Карпати відкриватимуть 20 тур української Прем'єр-ліги на стадіоні Україна.

Павло Матвійченко, на тлі розгрому від луганської Зорі (0:4), залучив до стартового складу Уханя та Савенкова на флангах оборони, тоді як Плахтир гратиме в опорній зоні, а Вівдич розташується в атаці.

Франсіско Фернандес, після нічиєї проти Кудрівки (1:1), використав із перших хвилин Мірошніченка та Холода в обороні, тоді як Чачуа гратиме в центрі поля.

СК Полтава: Восконян — Ухань, Веремієнко, Місюра, Савенков — Плахтир, Дорошенко — Одарюк, Кононов — Сухоручко, Вівдич.

Запасні: Мінчев, Єрмолов, Підлепич, Коцюмака, Даниленко, Галенков, П’ятов, Кобзар.



Карпати: Домчак — Мірошніченко, Бабогло, Холод, Лях — Чачуа, Едсон, Бруніньйо — Алькайн, Фаал, Костенко.

Запасні: Мисак, Кліщук, Адамюк, Сич, Ерікі, Шах, Рубчинський, Квасниця, Стеніо, Вітор, Карабін.

Гра СК Полтава — Карпати почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.