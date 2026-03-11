Україна

Півзахисник відновився після травми перед матчем УПЛ проти Оболоні.

Динамо продовжує підготовку до поєдинку 20-го туру української Прем’єр-ліги проти Оболоні.

Чергове тренування команда провела на клубній базі у Віті-Литовській. Заняття розпочалося з роботи у тренажерному залі, після чого футболісти перейшли на поле, де виконали розминку та серію бігових вправ.

Гарною новиною для тренерського штабу стало повернення до занять крайнього півзахисника Владислава Кабаєва. Українець відновився після травми та вже працює в загальній групі, хоча поки що з певними обмеженнями.

Також до тренувального процесу після хвороби повернувся лівий захисник Костянтин Вівчаренко, який знову займається разом із партнерами по команді.

Матч 20-го туру УПЛ між Динамо та Оболонню відбудеться 13 березня. Початок зустрічі — о 18:00.