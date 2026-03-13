Німеччина

Мілан та Ювентус розглядають можливість підписання нападника дортмундської Боруссії.

Форвард дортмундської Боруссії Серу Гірассі потрапив до сфери інтересів провідних клубів італійської Серії А.

У послугах центрального нападника серйозно зацікавлений Мілан. Конкуренцію "россонері" у боротьбі за гравця може скласти туринський Ювентус. "Стара синьйора" розглядає Гірассі як потенційну заміну сербу Душану Влаховичу, який може змінити клубну прописку під час літнього трансферного вікна.

У поточному розіграші Бундесліги нападник провів 24 поєдинки за "джмелів", у яких відзначився 12 забитими м'ячами та однією результативною передачею.

