Мілан та Ювентус розглядають можливість підписання нападника дортмундської Боруссії.
Серу Гірассі, Getty Images
13 березня 2026, 14:57
Форвард дортмундської Боруссії Серу Гірассі потрапив до сфери інтересів провідних клубів італійської Серії А.
У послугах центрального нападника серйозно зацікавлений Мілан. Конкуренцію "россонері" у боротьбі за гравця може скласти туринський Ювентус. "Стара синьйора" розглядає Гірассі як потенційну заміну сербу Душану Влаховичу, який може змінити клубну прописку під час літнього трансферного вікна.
У поточному розіграші Бундесліги нападник провів 24 поєдинки за "джмелів", у яких відзначився 12 забитими м'ячами та однією результативною передачею.
