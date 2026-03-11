Україна

Київський клуб оголосив про продовження угоди з нападником ще на один рік

Футбольний клуб Оболонь продовжує роботу над збереженням складу на наступний сезон. Сьогодні стало відомо, що центрфорвард Денис Устименко поставив підпис під новим контрактом, який розрахований ще на один рік.

Керівництво клубу та тренерський штаб задоволені виступами нападника та розраховують на його допомогу у вирішенні турнірних завдань.

Денис приєднався до стажу пивоварів у березні 2024 року, перейшовши з криворізького Кривбасу на правах оренди, яка згодом переросла у повноцінну співпрацю. Форвард швидко адаптувався до ігрової схеми киян та став важливою фігурою в атакувальній лінії команди.

За час перебування у київському клубі гравець продемонстрував не лише результативність, а й великий обсяг чорнової роботи: Устименко провів у футболці Оболоні 24 поєдинки в усіх турнірах. На рахунку нападника 5 забитих м'ячів, багато з яких стали вирішальними для здобуття очок у напружених протистояннях УПЛ.

Сам футболіст неодноразово зазначав, що почувається в Києві комфортно і готовий віддавати всі сили задля перемог пивоварів.