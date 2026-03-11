Україна

Суддя, який працював на скандальному матчі Полісся — Динамо, пропустить наступний тур чемпіонату.

Українська асоціація футболу оприлюднила список арбітрів, які працюватимуть на матчах 20-го туру української Прем’єр-ліги.

Поєдинки туру розпочнуться у п’ятницю, 13 березня. Матч Полтава — Карпати обслуговуватиме Олександр Кальонов, а на зустрічі Динамо — Оболонь працюватиме Олександр Афанасьєв.

У суботу, 14 березня, ЛНЗ зіграє проти Олександрії, головним арбітром цієї гри призначено Романа Блавацького. Матч Кудрівка — Верес судитиме Софія Причина, а поєдинок Полісся — Кривбас обслуговуватиме Дмитро Панчишин.

У неділю, 15 березня, Епіцентр зустрінеться з Рухом — головним арбітром цієї гри стане Олександр Солов’ян. Поєдинок Колос — Зоря судитиме Володимир Новохатній, а матч Шахтар — Металіст 1925 обслуговуватиме Віталій Романов.

Водночас арбітр Микола Балакін, який працював на матчі попереднього туру між Поліссям і Динамо, не отримав призначення на 20-й тур. Також у списку арбітрів відсутні Денис Шурман та Семен Шлончак, які виконували обов’язки суддів системи VAR у цій зустрічі.

Нагадаємо, після матчів минулого туру президент УАФ Андрій Шевченко заявив про невдоволення рівнем суддівства та повідомив про початок службових розслідувань щодо окремих арбітрів. Найбільший резонанс викликав саме поєдинок Полісся — Динамо, який завершився перемогою киян із рахунком 2:1.