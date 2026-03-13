Вінгер Манчестер Сіті вірить у камбек у матчі-відповіді Ліги чемпіонів.
Жеремі Доку, getty images
13 березня 2026, 16:20
Вінгер Манчестер Сіті Жеремі Доку поділився думками перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.
Футболіст зазначив, що англійська команда все ще вірить у шанс відігратися після поразки в першому поєдинку.
"Було б безумством, якби я сказав, що ми не маємо шансів. Звичайно, у них дуже сильна команда, але ми знаємо, що вони забили нам три голи, то чому ми не можемо?"
Гравець також наголосив на важливості підтримки трибун у майбутній грі.
"На Етіхаді потрібно, щоб наші вболівальники чинили на них тиск. У футболі можливо все, тому ми досі віримо".
Матч-відповідь між командами відбудеться 17 березня. У першій зустрічі Реал здобув перемогу з рахунком 3:0.